Вологжанин случайно обокрал любовницу, чтобы купить ей алкоголь

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В областной столице произошел казус. Молодой человек случайно обокрал собственную даму, когда пошел ей же покупать алкоголь.

Пара познакомилась на улице, разговор продолжился в квартире 27-летней вологжанки. В какой-то момент спиртное закончилось и 32-летний парень пошел добывать горячительного. Как назло в такой прекрасный вечер денег у него не оказалось.

Во дворе мужчина заметил авто - на заднем сидении виднелись пакеты. Вор ожидал найти что-нибудь ценное, чтобы по-быстрому продать, но в них оказалась лишь одежда. Вологжанин выкинул вещи на помойку и побрел дальше.

На следующий день девушка обратилась в полицию. Оказалось, что машина принадлежит ей. Герою-любовнику теперь грозит до 2 лет тюрьмы.