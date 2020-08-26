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Череповец объединился против вандалов

Мэр рассказал об очередных бесчинствах
Евдокия СахароваЕвдокияСахарова
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Пашок может вскоре сесть. Фото со страницы мэра

Пашок может вскоре сесть. Фото со страницы мэра

Фото: vk.com

В городе металлургов продолжают действовать вандалы. Мэр города Вадим Германов поведал, что новые скамейки, установленные в честь юбилея ЧерМК возле дворца бракосочетания, не продержались и месяца. Кроме того, копрофилы регулярно переворачивают уличные уборные в парке 200-летия. Полиция уже идет по их следам. Мэр рассказал об этом на личной странице ВКонтакте.

Надписи уже почти смыли с городского имущества. Оказалось, что больших затрат на это не требуется. А биотуалеты просто ежедневно поднимают.

Криминал