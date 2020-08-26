Вологжанам напомнили правила проезда кольцевых перекрестков

Фото со страницы мэра города Фото: vk.com

В Вологде с 15 августа на Конева - Можайского заработал кольцевой перекресток. Пока жалоб много: вологжане говорят, что кольцо слишком маленькое и неудобное, крупные авто не влезают, пешеходам стало далеко обходить, а в первые дни даже знака кольца не было - висели старые обозначения. Администрация города заявила, что автолюбители просто должны попривыкнуть и вспомнить правила ПДД.

С 15 по 24 августа на Можайского - Конева произошло 9 ДТП с материальным ущербом. В основном неправильно съезжают с кольца - с внутренней полосы. Необходимо занять крайне правое положение, потому что иначе другие автомобилисты не успеют среагировать на ваш маневр. При перестроении на кольце действует правило «уступи дорогу помехе справа». Круг на перекрестке является главной дорогой, а все остальные - второстепенными, поэтому при въезде нужно уступить дорогу всем, кто на кольце. Движение против часовой стрелки! Въезжать и съезжать направо. Не забывать про поворотники и убеждаться в безопасности маневров. Большегрузам следует полностью уступить дорогу - у них большой радиус поворота, могут не вписаться.

Некоторым кольца нравятся - они разгружают транспортный поток, останавливаться не нужно. Два года назад кольцо появилось на перекрестке улиц Северная - Карла Маркса, и за два года аварийность снизилась в 6 раз, пробки уменьшились.