В Вологде убрали затонувший теплоход

- Фото: администрация города Вологды

В областной столице сегодня ночью подняли затонувший в центре города теплоходик. Его подцепили тросом на тягач. Теперь ждут баржу и транспортируют к месту стоянки, сообщает областное МЧС.

Напомним, ЧП произошло поздно вечером в пятницу 21 августа. На борту потерпевшего крушение судна находилось 25 человек. Все были эвакуированы. В реку Вологду попало небольшое количество дизельного топлива. Ведется расследование. Транспортная прокуратура заявила, что владелец не имел разрешения на эксплуатацию.