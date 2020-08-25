Под Шексной священники окропили трассу

- Фото: Областной УГИБДД

В Шекснинском районе освятили федеральную автодорогу Вологда – Тихвин Р21 «Кола». Вологодское ГИБДД считает, что ритуал снизит количество аварий. В этом году там уже произошло 32 ДТП, 7 человек погибли.

Для проведения процедуры был приглашен настоятель прихода храма Святого Николая - отец Кирилл. Он окропил дорогу с 65 по 87 км. Особое внимание было уделено отрезку с 76 по 79 км, за август там уже погибли два пешехода. Кроме того, была прочитана молитва об избавлении от несчастных случаев и о просветлении умов всех участников дорожного движения.