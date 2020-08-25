Вологжанин угнал Газель, чтобы катать дам

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В Вологде предприниматель обратился в полицию с заявлением об угоне его рабочей Газели - водитель развозил на ней продукты. Полицейским удалось обнаружить пропавшую машину и злоумышленника. Им оказался друг работника.

Ситуация развивалась следующим образом: водитель вместе с друзьями выпивал и заснул. На видном месте у него лежали и документы, и ключи от авто. 24-летний рецидивист же захотел продолжить вечеринку и покатать по областной столице двух дам. После двух часов кутежа они бросили машину на соседней улице. В отделении молодой человек признался в содеянном. На него завели уголовное дело, грозит до 5 лет лишения.