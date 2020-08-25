В вытегорском лесу пропали дети

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вытегорском районе пропали двое подростков. Дети ушли в 10 утра за грибами, обещали вернуться к часу дня, но потерялись. Телефона у них не было. Только к 6 вечера информация о пропаже несовершеннолетних поступила в МЧС. Спасатели, сотрудники полиции, волонтеры и местные жители выехали на поиски.

Дети вышли на звук сирены из леса только к 9 вечера. Домой они вернулись живыми и здоровыми. Повезло! МЧС предупреждает, соблюдайте меры предосторожности при походе в лесной массив!

Удалось найти 62-летнего жителя Тотемского района, который потерялся 24 августа в районе поселка Камчуга. На следующий день днем его вывели из леса местные жители. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Идут поиски с 23 августа 67-летнего мужчины, заблудившегося в районе деревни Володино Бабаевского района. С воскресенья ищут 43-летнего вологжанина, затерявшегося в районе деревни Норобово.