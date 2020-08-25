На Вологодчине новый глава РПЦ

Фото Тверская епархия

В Вологодской области произошла перестановка в верхушке РПЦ. Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, 6 лет главенствующий у нас, переведен в Саратовскую митрополию, а на его место назначили митрополита Тверского и Кашинского Савву. От управления Тверской епархией его освободили. Информация поступила от Gorodche.ru со ссылкой на решение Священного Синода.

40-летний митрополит Савва - уроженец Перми, но в раннем возрасте переехал в Касимов. В 1997 году поступил в Московскую духовную семинарию. В 2018 назначен епископом Тверским и Кашинским, главой Тверской митрополии с сохранением поста первого зама управляющего делами Московской патриархии. В 2014 году получил звание Доктора церковной истории.