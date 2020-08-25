В Вологде "Том Сойер Фест" спасет дореволюционный дом

Реставраторы Фото: cultinfo.ru

В областной столице в третий раз пройдет фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Это всероссийский волонтерский проект. В Вологде волонтеры снова бросят свои силы на реставрацию деревянного дома на проспекте Победы, 32. Дом крестьянина Константина Ивановича Алаевым был построен в 1912 году, а с 1977 года имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Вологжан, желающих внести свой вклад в сохранение деревянной Вологды, приглашают присоединиться. Расписание работ опубликуют в группе некоммерческого проекта «Том Сойер Фест». 25 августа уже начали устанавливать леса и шкурить стены.