На Вологодчине пытаются восстанавливать дороги гравием

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области проходит ремонт 40 региональных грунтовых дорог с низкой интенсивностью движения. Их засыплют песчано-гравийной смесью и доменным щебнем. По данным областного правительства, эта технология позволяет дороге выдержать значительную нагрузку. Кроме того, дорожники решились на эксперимент: для подавления пыли проезжую часть обрабатывают экологически безопасным раствором с добавлением хлористого кальция, который образует на поверхности пленку, притягивающую частицы к земле.

Половина работ уже выполнена, на 7 участках ведется благоустройство прямо сейчас, остальные доделают осенью. На проект выделено 250 миллионов рублей в рамках программы "Дороги 35". За прошлый сезон специалистам удалось восстановить наиболее разрушенные отрезки общей длиной 280 километров.