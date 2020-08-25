На бульваре Пирогова в Вологде начнут выкладывать мозаику

- Фото: администрация города Вологды

В областной столице продолжается благоустройство общественного пространства на улице Пирогова. Подрядчик "Магистраль" впервые реализует настолько проработанный проект. Под преобразование попали 4 участка улицы. Работу решили начать со "Школьного", что у школы №5. Вологжане с нетерпением ожидают новое комфортное место для приятного времяпрепровождения.

Строительство контролируют специалисты, авторы проекта из Лаборатории городской среды Вологды. Архитекторы зорко следят, чтобы отличия от исходного проекта были минимальными. На данный момент появилась ливневка, укладывается электрический кабель, заказана разнообразная мозаичная плитка - 6 тысяч кв.м.

С подрядчиком уже обсудили вопросы кронирования деревьев, демонтажа заборов, переноса ларьков и образование единственного пешеходного перехода на Герцена, который свяжет две части бульвара.

На проведение работ из бюджетов всех уровней выделено 62,5 млн рублей. По контракту строительство должно закончиться к 20 октября.