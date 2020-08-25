Вологжанин спас пожилого соседа из горящей квартиры

Неспокойное утро выдалось у жильцов многоквартирного дома в Вологде, на улице Конева. Там случился пожар.

Информация о ЧП поступила спасателям 25 августа в 5 часов 53 минуты. Горела однокомнатная квартира по адресу: Вологда, улица Конева, 20–б. Внутри было сильное задымление, выгорела вся отделка кухни. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Повреждена внутренняя отделка прихожей и кухни, оконные рамы кухни и комнаты. Пострадали и соседние квартиры. В одной из них - расплавился пластиковый каркас и внутренняя отделка балкона, в другой - наружная отделка балкона.

Житель горевшей квартиры, мужчина 1936 года рождения был спасен соседом. Скорая госпитализировала его с ожогами тела и верхних дыхательных путей II степени. Как сообщает пресс-служба МЧС, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем со стороны пострадавшего. На место выезжало 11 единиц техники, 32 человека личного состава.