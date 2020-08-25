Череповецкая хулиганка не хотела уходить из питейного учреждения, ругалась и била посуду

Бойцы Росгвардии ранним утром выезжали в питейное заведение на улицу Ленина Череповца.

Из заведения не хотела уходить 40-летняя женщина. Она возмущалась тем, что клуб работает до 6 утра, а когда ее сотрудники клуба попросили удалиться, то получили порцию нецензурной брани и разбила стоявшую на столике посуду.

Сотрудники Росгвардии задержали женщину, установили ее личность и передали полицейским. В отношении нее составлены протоколы за административные правонарушения по ст. 7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества) и ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), сообщает областное управление Росгвардии.