Вологодские лоси начали миграцию

Столкновения с дикими животными могут обернуться трагедией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вологодские лоси вышли на охоту. Об опасности на дороге чиновники охотдепартамента предупредил водителей.

Сейчас у сохатых началась осенняя миграция, которая продлится до октября. В этот период количество ДТП с ними растет.

По словам специалистов, если лось окажется возле дороги или на шоссе, то не рекомендуется сигналить или объезжать животное. Нужно остановиться, включить аварийные огни и дождаться, пока животное уйдет.

Всего с начала года на Вологодчине зарегистрировано 74 столкновения с дикими животными, сообщает охотдепартамент Вологодской области. Наиболее опасные - федеральные трассы Москва – Архангельск, Вологда — Новая Ладога и Вологда — Медвежьегрск.

Напомним, штраф за сбитого лося составит 80 тысяч рублей, медведя – 60 тысяч рублей и кабана – 30 тысяч рублей.