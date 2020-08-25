В Череповце тестовый трамвай будет перевозить пассажиров бесплатно

Фото: страница Вадима Германова "ВКонтакте".

В Череповец прибыл на испытания низкопольный трамвай модели 71-415, его предоставило городу АО «Уралтрансмаш».

Как сообщил на своей странице ВКонтакте мэр города Вадим Германов, появление второго тестового трамвая - второе рождение городского электротранспорта.

Вагон модели 71-415 приходит в Череповец на 50-дневный тест-драйв. Самое приятное, что череповчане могут на нем ездить бесплатно.

- Вагон уже сегодня прибыл в город на испытания, несколько дней понадобится техникам на его сборку и обкатку. И в начале сентября трамвай выйдет на линию. До 10 сентября кондуктора в нем не будет. Можете кататься и высказывать своё мнение, - написал Вадим Германов сегодня, 25 августа.

Напомним, ранее тестировался трамвай другой модели, но его решили отдать обратно заводу-производителю.