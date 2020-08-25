Буйная череповчанка украла видеорегистратор с груди женщины-полицейского

В Череповце женщина может сесть на 5 лет в колонию, так как напала полицейских и украла у одного из них видеорегистратор. Инцидент произошел еще в июне. Об этом сообщает Следственный отдел СКР по Череповцу.

33-летняя череповчанка веселилась в компании во дворе жилого дома на ул. Архангельской. Сотрудники полиции попросили граждан перестать распивать алкоголь в общественном месте. Но пьяная женщина поочередно напала на полицейских, защищая от задержания своего собутыльника. При этом она повалила на землю женщину-полицейского и сбила видеорегистратор сотрудницы полиции, крепившийся к форме.

Очевидцы спасли женщину - полицейского, а нападавшая незаметно взяла регистратор себе. Затем похищенный регистратор был ею выброшен. как оказалось, стоимость его превышает 15 тысяч рублей.

Череповчанку обвиняют в краже и применении насилия в отношении представителя власти. Ей грозит пять лет колонии.