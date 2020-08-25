На Вологодчине за понедельник от коронавируса выздоровел 81 пациент

За минувшие сутки заболело коронавирусом еще 31 человек. Всего на 25 августа зафиксировано 3179 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
В понедельник был выписан 81 человек. Число активных случаев - 455 жителей региона.
Самый большой прирост заболевших в Череповце, 14 человек, в Вологде - 11 человек. В общей сложности количество выздоровевших в регионе составляет 2690 человек, 34 погибших.
Количество обследованных составляет 362 902 жителя области.
Ситуация с заболеваемостью выглядит следующим образом:
• Череповец – 1040 (+14)
• Вологда - 937 (+11)
• Грязовецкий район – 189 (+2)
• Шекснинский район - 174
• Вологодский район – 148 (+2)
• Бабаевский район - 98
• Кадуйский район - 92
• Кирилловский район - 75
• Великоустюгский район – 67 (+1)
• Череповецкий район - 63
• Тотемский район - 44
• Устюженский район - 39
• Сокольский район – 32(+1)
• Белозерский район - 28
• Вытегорский район - 26
• Кич. - Городецкий район - 26
• Харовский район - 24
• Чагодощенский район - 16
• Нюксенский район - 16
• Усть-Кубинский район - 12
• Никольский район - 9
• Тарногский район - 8
• Вожегодский район - 4
• Бабушкинский район - 3
• Вашкинский район - 3
• Верховажский район - 2
• Междуреченский район - 1
• Сямженский район - 3