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На Вологодчине за понедельник от коронавируса выздоровел 81 пациент

За последние сутки заболел 31 вологжанин
Иван ЧухнинИванЧухнин
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За минувшие сутки заболело коронавирусом еще 31 человек. Всего на 25 августа зафиксировано 3179 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

В понедельник был выписан 81 человек. Число активных случаев - 455 жителей региона.

Самый большой прирост заболевших в Череповце, 14 человек, в Вологде - 11 человек. В общей сложности количество выздоровевших в регионе составляет 2690 человек, 34 погибших.

Количество обследованных составляет 362 902 жителя области.

Ситуация с заболеваемостью выглядит следующим образом:

• Череповец – 1040 (+14)

• Вологда - 937 (+11)

• Грязовецкий район – 189 (+2)

• Шекснинский район - 174

• Вологодский район – 148 (+2)

• Бабаевский район - 98

• Кадуйский район - 92

• Кирилловский район - 75

• Великоустюгский район – 67 (+1)

• Череповецкий район - 63

• Тотемский район - 44

• Устюженский район - 39

• Сокольский район – 32(+1)

• Белозерский район - 28

• Вытегорский район - 26

• Кич. - Городецкий район - 26

• Харовский район - 24

• Чагодощенский район - 16

• Нюксенский район - 16

• Усть-Кубинский район - 12

• Никольский район - 9

• Тарногский район - 8

• Вожегодский район - 4

• Бабушкинский район - 3

• Вашкинский район - 3

• Верховажский район - 2

• Междуреченский район - 1

• Сямженский район - 3