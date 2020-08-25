В Вологде начнут проходить ярмарки изделий ручной работы

В Вологде Центр ремесел представит проект под названием "Арт-среда" 29 августа. Выставка-ярмарка изделий ручной работы в Доме кружевниц на ул. Благовещенская, 20, объединит мастеров, ремесленников и художников декоративно-прикладного искусства.

К участию приглашены мастера Вологды и Вологодской области. Планируется, что ярмарка станет традиционной, она будет проходить каждую вторую и четвертую субботы месяца.

Напомним, Дом кружевниц после реставрации открыли в День города. Теперь в нем размещается Центр ремесел. Он должен объединить мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Ознакомиться с положением о проведении ярмарки можно по ссылке. Дополнительная информация – по телефону: 8(8172) 34-33-30.