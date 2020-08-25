В Вологде легковушка попала под КамАЗ

Фото ГИБДД г.Вологды.

22 августа, около 14 часов, легковушка столкнулась с бензовозом. ЧП случилось на перекрестке улиц Можайского и Текстильщиков.

64-летний водитель управляя КамАЗом, двигался по улице Текстильщиков. При повороте налево на улицу Можайского, не уступив дорогу автомобилю ВАЗ-21083.

Тот двигался по улице Можайского в сторону улицы Беляева.

В результате легковушка попала под КамАЗ, три человека, сидевшие в ней, пострадали. 26-летний водитель ВАЗ с ушибами направлен на амбулаторное лечение, 21-летние пассажиры госпитализированы. При этом водитель «восьмерки» не имел водительского удостоверения.