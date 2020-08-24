Реклама Yota посмотрит на своих зрителей

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24 августа, Москва. Yota запустила рекламную кампанию в поддержку максимального пакета связи для новых клиентов. Цель кампании #каждыйтретий - рассказать людям о том, что с Yota можно не переплачивать за мобильную связь.

Подключаясь к мобильному оператору клиенты получают 2000 минут, безлимитный интернет и безлимитные СМС на 30 дней. Такой пакет дает пользователям возможность не ограничивать свое потребление связи в первый месяц, чтобы узнать необходимое им количество минут и гигабайтов и настроить свой собственный пакет услуг.

В рамках рекламной кампании будут запущены три ролика, в которых главные герои долго сверлят зрителя взглядом, намекая ему, что он и есть тот, кто платит за то, чем не пользуется. Кампания продлится с 24 августа по 4 октября 2020 года, ролики будут транслироваться на ТВ и в интернет-каналах.

“Идею для роликов мы позаимствовали из мема, просто потому что сами любим мемы”, - комментирует бренд-менеджер Yota Елена Толбузова.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow.

Состав творческой группы:

Yota

Елена Толбузова – Бренд-менеджер

Светлана Солопова, Алина Репкина – Медиа-менеджеры

Александра Гасанова – Менеджер по спец.проектам

Friends.Moscow

Виктория Казакова - Старший стратег

Андрей Попов - Руководитель креативной группы

Анастасия Алексеева - Аккаунт директор

Мария Половинкина - Старший арт-директор

Никита Бочаров - Старший копирайтер

Денис Елисеев - Креативный директор