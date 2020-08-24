Вологжанин угнал маленький детский велосипед

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В Вологде задержали похитителя детского велосипеда. 31-летний мужчина решил цинично имущество маленького вологжанина на металлолом. Полицейские нашли злоумышленника по горячим следам.

Правоохранители проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Велосипед». В Заречье подозрительного взрослого с детским велосипедом в руках остановили: он рассказал, что несет подарок для племянницы из другого города.

Через пару минут полицейским пришла ориентировка на пропавший недалеко велосипед. Преступника нагнали и задержали, отвезли в отделение. Там он признался, что чужое транспортное средство хотел продать. Об инциденте сообщило областное УМВД. Вологжанин рискует сесть на 2 года в тюрьму за такие проделки.