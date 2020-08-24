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Череповчанка, мать 10 детей, взяла титул "Королева Великой Руси"

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге
Евдокия СахароваЕвдокияСахарова
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Закончился бензин, пришлось срочно решать проблему! Фото предоставила героиня публикации для ВологдаРегион

Закончился бензин, пришлось срочно решать проблему! Фото предоставила героиня публикации для ВологдаРегион

Елена Назимова из Череповца стала победительницей конкурса «Королева Великой Руси 2020». Мероприятие проходило с 17 по 23 августа в Санкт-Петербурге. Королева работает водителем автобуса, имеет большую дружную семью (муж и 10 детей) и славится заразительным оптимизмом. Об этом сообщила Вологда Регион.

Ежегодный Всероссийский конкурс красоты для замужних призван показать, что наши женщины и в горящую избу войдут, и коня на скаку остановят... А точнее: сохраняют семейный очаг, лучшие на свете жены и матери, при этом успевают активно участвовать в общественной жизни, они интересные, успешные, разносторонне развитые личности.

За победу боролись 26 красавиц. Женщины рассказывали о своей жизни, выступали в различных амплуа, ездили на экскурсии и много общались. Череповчанка на этот раз оказалась самой интересной из всех! За нее приехали болеть муж и пятеро детей, остальные отправились в детский лагерь. А в 5 утра уже на работу.