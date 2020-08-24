В Вологодской области количество больных коронавирусом вновь превысило 500

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За минувшие сутки на Вологодчине выявлено 33 новых заболевших, выздоровевших нет ( вероятно, виной тому выходные). количество активных случаев составило 505. Всего на 24 августа зафиксировано 3148 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Прирост заболевших в Череповце составил 17 человек. В Вологде - 11 человек.

Напомним, количество погибших от коронавируса - 34. Обследовано 362 046 жителя области. Ситуация с заболеваемостью выглядит так:

• Череповец – 1026 (+17)

• Вологда - 926 (+11)

• Грязовецкий район – 187 (+1)

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• Шекснинский район - 174

• Вологодский район – 146 (+3)

• Бабаевский район - 98

• Кадуйский район - 92

• Кирилловский район - 75

• Великоустюгский район – 66 (+1)

• Череповецкий район - 63

• Тотемский район - 44

• Устюженский район - 39

• Сокольский район - 31

• Белозерский район - 28

• Вытегорский район - 26

• Кич. - Городецкий район - 26

• Харовский район - 24

• Чагодощенский район - 16

• Нюксенский район - 16

• Усть-Кубинский район - 12

• Никольский район - 9

• Тарногский район - 8

• Вожегодский район - 4

• Бабушкинский район - 3

• Вашкинский район - 3

• Верховажский район - 2

• Междуреченский район - 1

• Сямженский район - 3

В Вологодской области до 31 августа включительно продлен режим повышенной готовности по коронавирусу., действует масочный режим.