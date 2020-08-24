В Вологодской области количество больных коронавирусом вновь превысило 500

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За минувшие сутки на Вологодчине выявлено 33 новых заболевших, выздоровевших нет ( вероятно, виной тому выходные). количество активных случаев составило 505. Всего на 24 августа зафиксировано 3148 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Прирост заболевших в Череповце составил 17 человек. В Вологде - 11 человек.
Напомним, количество погибших от коронавируса - 34. Обследовано 362 046 жителя области. Ситуация с заболеваемостью выглядит так:
• Череповец – 1026 (+17)
• Вологда - 926 (+11)
• Грязовецкий район – 187 (+1)
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• Шекснинский район - 174
• Вологодский район – 146 (+3)
• Бабаевский район - 98
• Кадуйский район - 92
• Кирилловский район - 75
• Великоустюгский район – 66 (+1)
• Череповецкий район - 63
• Тотемский район - 44
• Устюженский район - 39
• Сокольский район - 31
• Белозерский район - 28
• Вытегорский район - 26
• Кич. - Городецкий район - 26
• Харовский район - 24
• Чагодощенский район - 16
• Нюксенский район - 16
• Усть-Кубинский район - 12
• Никольский район - 9
• Тарногский район - 8
• Вожегодский район - 4
• Бабушкинский район - 3
• Вашкинский район - 3
• Верховажский район - 2
• Междуреченский район - 1
• Сямженский район - 3
В Вологодской области до 31 августа включительно продлен режим повышенной готовности по коронавирусу., действует масочный режим.