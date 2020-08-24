В Вологодской области ищут родных погибшего бойца Красной Армии

В Вологодской области ищут родных погибшего на войне механика танка. Поисковики в Ленинградской области обнаружил останки солдата, жена которого была вологжанка. Это было установлено благодаря сохранившимся бумагам, которые удалось прочитать в лаборатории «Солдатский медальон».

«На основании протокола заседания Дорожной комиссии, рассматривавшей в отношении механика танка невыполнение приказа о ношении каски СШ-40, установлены данные бойца: Орлов Тимофей Никитович, 1908 года рождения. Родился в Ленинградской области, г. Кингисепп», - сообщают поисковики в социальных сетях.

Жена Орлова Мария Наумовна родилась в совхозе Рубцово города Вологды. Некоторое время супруги вместе с двумя детьми жили в Омской области: город Ялуторовск, совхоз «Беркут». Так что родные могут находиться в Вологодской, Ленинградской и Омской областях.