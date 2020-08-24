Лобовое столкновение двух иномарок произошло под Великим Устюгом

В лобовом столкновении пострадало 6 человек, в том числе дети. Под Великим Устюгом произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетних.

24 августа , в 6 часов утра, на автодороге Урень-Шарья-Никольск-Котлас на 414 км, столкнулись Митсубиси ASX и грузовичок с номерами 61 региона Опель Мовано. Об аварии сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной версии, 38-летний водитель Мицубиси ASX, в которой ехали дети, двигаясь в сторону Устюга, выехал на полосу встречного движения. Там двигалась другая иномарка. Произошло лобовое столкновение.

В результате пострадали оба водителя, а также 4 пассажира Мицубиси: 35-летняя женщина, 29-летний мужчина, и два мальчика 11 и 12 лет.

Как сообщают журналисты районной газеты, состояние .одного из мальчиков наиболее тяжелое. Все они доставлены в районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.