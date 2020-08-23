64-летняя автоледи погибла в лобовом столкновении под Вытегрой

- Фото: Областной УГИБДД

Вечером минувшей субботы на 279 км дороги Вологда-Медвежьегорск в Вытегорском районе произошло смертельное ДТП. МВД по Вологодской области сообщило, что 64-летняя женщина на автомобиле КИА не пережила лобовое столкновение с «Фордом» на встречной полосе, за рулем которого находился 32-летний мужчина. Стало известно, что автоледи пошла на обгон. Женщина скончалась на месте происшествия.

О состоянии водителя не сообщается. На данный момент ведется проверка по факту аварии со смертельным исходом.