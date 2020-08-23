В Вологде под корпус затонувшего теплохода установили понтоны

Фото со страницы мэра Фото: vk.com

В Вологде продолжается операция по извлечению из воды затонувшего параходика. Напомним, в пятницу поздно вечером судно затонуло прямо у Соборной горки вместе с 22 пассажирами. Их спасли, глубина была всего 2 метра. Но машина осталась посередине Вологды на самом виду у туристов. Кроме того, по реке разлилось дизельное топливо.

В первый день специалистам удалось подтянуть железку к берегу тросами, однако выпустить воду из трюмов не вышло: владелец внес изменения в конструкцию. На следующий день водолазы установили под корпус теплохода понтоны. Они приехали из Вытегры. Теперь их накачивают сжатым воздухом, судно даже начало двигаться в нужном направлении! Об этом сообщил мэр города на личной страничке в соцсети. Планируется использовать еще и металлический понтон: он обеспечит дополнительную точку опоры