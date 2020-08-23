Вологжане стали чаще умирать от Covid-19: четверо за два дня

- Фото: Вологда РФ

Жители Вологодской области стали чаще пополнять статистику погибших от коронавирусной инфекции. 21 и 22 августа областное правительство сообщило о 4 жертвах: трое мужчин и женщина. Всего с начала пандемии погибло 34 вологжанина.

Департамент здравоохранения рассказал информацию об умерших за последние два дня. 89-летняя жительница областной столицы поступила в госпиталь с ковидной пневмонией и с сопутствующими заболеваниями. 51-летний мужчина был вахтовиком с Алтая. Обоих пациентов безуспешно пытались вылечить в течение трех недель. Следующий - 60-летний череповчанин, он поступил в тяжелом состоянии. Сообщается, что мужчина болел хроническими заболеваниями. Последний погибший был подключен к аппарату ИВЛ в Вологде, но спасти его не смогли.

За минувшие сутки по состоянию на 23 августа заболели Covid-19 32 жителя Вологодской области. 18 человек из Череповца, 10 в Вологде, двое из Кадуйского района, по одному из Тотемского и Харовского. Выздоровело только двое.