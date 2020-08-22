В Вологде заканчивают капитальный ремонт школы №5

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В областной столице завершается капитальный ремонт школы №5 на Пирогова, 26. Это учебное заведение в текущем году преобразится за счет областного бюджета. В 2020 году регион выделил 220 млн рублей на ремонт образовательных учреждений.

Два подрядчика ведут работы еще с марта. Проект оценили в 24 млн рублей. На данный момент доделываются недочеты, убирается строительный мусор. Обновлен фасад - установлен вентилируемый утепленный, заменено 150 окон. Столовая и пищеблок перенесли косметический ремонт.

По слова мэра Вологды, к обновленному дизайну школы причастны архитекторы Лаборатории городской среды. Помимо прочих благ, в туалетах учреждения появилась горячая вода. Работы должны завершиться ко Дню знаний, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.