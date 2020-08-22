В Ковыринском парке появится ливневка

- Фото: администрация города Вологды

В Вологде наведут порядок в Ковыринском парке. 220м ливневой канализации появится от ул. Щетинина до малого пруда к 1 сентября. Особенно вологжане страдали весной: пруд разливался прямо на дорожки.

Водоканал уже разработал проектно-сметную документацию. Мэр города Сергей Воропанов заверил, что строители оставят в сохранности и зеленые насаждения, и асфальт. Трубы собираются прокладывать методом прокола.

Вологжан просят задавать все волнующие вопросы по устройству и содержанию ливневки специалистам Единой Диспетчерской службы города по телефону 72–45–00.