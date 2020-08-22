Под Тотьмой в микроавтобус с 12 пассажирами врезалась легковушка

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Днем в минувшую пятницу в Тотемском районе случилась страшная автомобильная авария: лобовое столкновение. В 15:35 на 77 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск легковушка ВАЗ-2111 влетела в микроавтобус "Вологда-Кичменгский Городок". В междугороднем транспорте находилось 12 пассажиров.

По предварительной информации ГИБДД, 56-летний мужчина за рулем ВАЗа выехал на встречную полосу для обгона. Там произошло столкновение с микроавтобусом "Мерседес".

Водитель легковушки скончался от полученных травм в возрасте 32 лет. Трое пассажиров автобуса госпитализированы.