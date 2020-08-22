Утонувший в Вологде корабль отбуксировали к берегу

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде минувшей ночью прямо у Соборной горки затонул прогулочный кораблик "Капитан Артюшин". На борту находились 22 человека, их спасли. Теперь специалисты озадачены буксировкой судна и выяснением причин ЧП.

На данный момент была предпринята попытка откачать воду из трюмов с помощью мотопомп - операция прошла неудачно, т.к конструкция теплохода была изменена хозяевами водного транспорта. Сейчас спасатели ищут плавсредства для буксировки к месту приписки и ремонта.

Водолазы обследовали корабль, пробоин пока не нашли. С помощью тросов и спецтехники судно притянули к берегу. Дайверы очистили реку от мусора, который посыпался из помещений затонувшего "Капитана". Сушу прибрали уже коммунальные службы.

Ведется доследственная проверка.