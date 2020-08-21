В Вологде школьники до 16 лет могут оформить новый проездной по свидетельству о рождении

Стоимость студенческого проездного - 1100 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вологде началась продажа проездных для школьников и студентов. Некоторые правила оформления были изменены.

Оформить новый проездной можно только в здании кинотеатра «Ленком» на ул. Пушкинская, 15. А продлить старые можно в 33 пунктах продаж. Напомним, месяц транспортных услуг для школьников стоит 950 рублей, для студентов - 1100 рублей.

При этом дети до 15 лет могут приобрести новую электронную карту без справки из школы - достаточно свидетельства о рождении. А вот если исполнилось 16 лет и более, то правку из школы брать придется.

«Такое решение продиктовано заботой об учащихся. Приобрести проездной на уже имеющуюся электронную карту можно во всех пунктах продаж. А получить новую карту - только в Информационно-справочном центре на Пушкинской, 15», - прокомментировали в ПАТП-1.

Для студентов послаблений нет: нужна справка из ссуза или вуза или студенческий билет.

У многих есть неиспользованные проездные на апрель, их могут перенести их на сентябрь без доплаты. Это можно сделать в центре на Пушкинской, 15. Об этом сообщает официальный сайт города.