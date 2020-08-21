Вологодский депутат: Не влезают в автобус, пусть ходят пешком!

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В сети вышел второй юмористический ролик - пародия на вологодском материале. "Депутат" Олег Графинов на этот раз смог помочь школьникам и пенсионерам добраться домой на общественном транспорте. Как следует из ролика. в Вологде стоит острая проблема с количеством и частотой появления общественного транспорта. И вологжане не могут соблюдать социальную дистанцию, ведь в час пик иногда не то что стоять на расстоянии 1,5 метров, даже влезть в автобус невозможно. В ролике прохожие жалуются на несоответствие расписанию и небольшую частоту появления транспорта.

Персонаж Графинов же решил проблему уникальным способом: на каждой остановке он предложил разместить палки для скандинавской ходьбы. Этим видом спорта грешит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Люди, которые не влезут в автобус или устанут ждать, смогут дойти до дома с палками - это и экологичнее, и быстрее, и здоровее!

Олег Графинов не был бы "депутатом", если бы не попытался монетизировать гениальное решение. Зимой он предложил сдавать на остановках в прокат лыжи. А на вырученные за аренду деньги можно будет через 268 лет закупить в город новый транспорт.

О первом видео-хите депутата Графинова недавно писала Комсомольская Правда.