Вологжанка вышла замуж за гонщика F-1

Инстаграм Виталия Петрова Фото: Instagram.com

Фанаты Формулы-1 узнали о радостном событии: "Выборгская ракета", известный гонщик Виталий Петров, женился, притом на вологжанке. Свадьба состоялась 8 августа.

Девушку Дарью спортсмен выбрал своей спутницей жизни. Пара вместе около 3 лет. Семья живет в Выборге - это родина гонщика.

Петров начал свою карьеру в F-1 в 2010 году и прошел 58 этапов. Гордость Виталия - третье место на Гран-при Австралии 2011 года. Россиянин уступил лишь звездам мировой величины: Себастьяну Феттелю и Льюису Хэмилтону.