Еще двое вологжан скончались от коронавируса

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области за минувшие сутки скончались еще двое пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Теперь зафиксировано 32 погибших в регионе с начала пандемии.

На 21 августа новым вирусом переболели 2552 человека, в последний день 33 человека выписано. За минувшие сутки, по официальным данным, зафиксировано 32 новых зараженных. Количество заболевших каждый день примерно одно и то же, но медленно растет в общей перспективе.

Сегодня вологжане с Covid-19 были обнаружены в Череповце (14), в Шекснинском районе (6), в Грязовецком районе (4), в Вологде (3), в Сямженском районе (2), в Череповецком (2), в Белозерском (1). На данный момент в Вологодчине 466 человек заражены коронавирусом.