Под Шексной полицейские стреляли в несовершеннолетнего гонщика

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На автодороге Чаромское-Полежаево-Красново под Шексной произошла погоня, полицейским пришлось использовать табельное оружие. За рулем Ауди-80 оказался 15-летний подросток.

Нарушитель не желал тормозить. Правоохранители с проблесковыми маячками с помощью громкоговорителя уговаривали ребенка остановиться, но он гнал только сильнее. Мальчик злостно нарушал ПДД и не реагировал на требования.

В конце концов инспекторы приняли решение стрелять: сначала был предупредительный выстрел. Но на подростка это мало повлияло. В итоге полицейские начали метиться в колеса. Машина остановилась у деревни Медвежье. Ключи от иномарки недорослю дал отчим. В салоне находились еще трое несовершеннолетних.

На взрослого хозяина составлен протокол за передачу машины и права управления несовершеннолетнему, сообщает областное УМВД.