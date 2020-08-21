Из-за вонючей посылки в Череповце эвакуировали почтовое отделение

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В Череповце сотрудники почты на улицы Молодежной, 16 почувствовали от одной из посылок подозрительный химический запах. На место выехали спасатели и кинолог с собакой. Отделение эвакуировали, здание оцепили. ЧП произошло 20 августа.

Полицейские, после работы кинолога, вскрыли вонючий пакет. В посылке оказалась тухлая селедка и пряники. То ли время доставки было настолько долгим, то ли все-таки виновато лето, но продукты испортились. Смесь запахов образовала новый необычный аромат, который и перепугал всех. Еду утилизировали, а откуда пришла посылка спасатели не посмотрели.