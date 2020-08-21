В вологодском фарше обнаружили опасную бактерию

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На Вологодчине арбитражный суд вынес решение по нарушениям, которые выявил Роспотребнадзор у одной местной фирмы. В мясном рубленном фарше "Домашний" обнаружена сальмонелла. Это опасная бактерия, которая вызывает кишечное заболевание.

Правоохранители назначили компании штраф 150 тыс. рублей за нарушение требований по безопасности мясной продукции. Отметим, что никто не пострадал, поэтому штраф даже ниже минимального. Однако, производитель вины не признал - он настаивает, что сроки проведения исследования были нарушены.