Солисту группы Звери власти Вологды не дали прибрать набережную

Фото Вести.рф

В Вологду приехал Роман Билык с семьей: солист известной музыкальной группы Звери. Он путешествует по городам России. Однако прогулка по набережной областной столицы огорчила звезду, он заснял горы мусора и выложил фото в соцсети. Музыкант предложил вологжанам вместе выйти на субботник 20 августа у "коня" и заодно познакомиться лично.

Однако наутро перед мероприятием чиновники решили все-таки сделать свою работу. Соборная горка стала чистой, газон подстригли. Поэтому певец посвятил свое время приятным вещам: он спел 4 песни, раздал автографы, пообщался с фанатами. Рассказал, что Вологда ему нравится и он посещает ее уже не первый раз. Удивлен, что власти быстро отреагировали на проблему с беспорядком.

В конце всех разогнала полиция: скопление людей нарушало принципы социального дистанцирования.