Антитеррористическая комиссия прокомментировала минирования ТЦ в Вологде

Столпотворение около ТЦ Луч Фото: Иван Чухнин

Ситуация с экстренной эвакуацией людей из торговых центров областной столицы немного прояснилась. Правоохранителям поступила информация о минировании нескольких торговых центров. По данным Вологда РФ, проверяют ЦУМ, Прагу, Луч, Форум, КИТ, Магистраль, Апельсин, Рио и Мармелад.

На места выехали полицейские, спасатели, медики и кинологи.

Антитеррористическая комиссия Вологодской области прокомментировала произошедшее. Ее председатель, губернатор Олег Кувшинников рассказал, что в 14:30 20 августа в анонимном сообщении на электронную почту поступила информация о взрывных устройствах в нескольких торговых центрах Вологды. Проверки продолжаются, но пока факт о минировании не подтвердился.