Уроженец Устюженского района доказал, что не является отцом двум детям

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В Устюженском районе местный житель оспорил отцовство на двух детей. Из их записей о рождении будут исключены сведения об "отце".

Мужчина рассказал, что с марта 2005 года по октябрь 2015 года состоял в браке, в котором родилось четверо детей. Его жена вела разгульную жизнь и по несколько дней не бывала дома. Он же много работал, в том числе вахтовым методом. Супруга несколько раз признавалась истцу лично, что двое детей не его.

Пресс-служба судов Вологодской области сообщила о том, что на суде женщина подтвердила слова бывшего супруга: двое сыновей к нему отношения не имеют. Суд удовлетворил требования истца в полном объёме. Решение пока не вступило в законную силу.