Молодые врачи из Вологды получат льготную ипотеку с сентября

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В Вологде предоставят льготную ипотеку для молодых врачей с сентября этого года. Чиновники придумали систему доплат за приобретение жилья. Сначала планировалось начать эксперимент с января, но общественный совет настоял на ускорении выплат.

В областной столице на эти цели выделили 7 млн. руб. Молодым кадрам собираются компенсировать до 10% первоначального взноса. Процент зависит от состава их семьи. Медики, имеющие детей, могут получить до 300 тыс. руб., иначе до 200 тыс. руб. Кроме того, планируется субсидировать и ежемесячные платежи.