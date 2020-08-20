В Вологде включили умный пешеходный переход

- Фото: Вологда РФ

В Вологде с 19 августа полностью подключен к электроснабжению умный пешеходный переход. Теперь если пешеход подойдет к "зебре", водителю напишут об этом на электронном табло, а неоновая подсветка над дорогой засияет красным. Систему установили на перекрестке Ленинградская-Благовещенская - это центр города, рядом находится школа. Ночью автолюбители смогут увидеть на дороге еще и проекцию знака «Пешеходный переход».

Система тестовая, разработка местных предпринимателей и была установлена за их счет. Эксперимент будет проводиться осенью на нескольких перекрестках областной столицы - самых аварийных.

Вологжане жалуются, что водители не всегда уступают дорогу на зебре. Возможно, умный пешеходный переход отчасти решит эту проблему.