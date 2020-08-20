В Вологде достроили филиал Ласточки

- Фото: администрация города Вологды

В областной столице закончилось строительство филиала детского садика №22 Ласточка на 350 мест. Учреждение рассчитано на 16 групп, в том числе и 5 ясельных.

В садик на улице Граничной, 7 уже зачислено 300 детей. Штат полностью укомплектован, причем 20% - это молодые специалисты.

В филиале расположена сенсорная комната, есть интерактивные доски, мультимедийное оборудование, многофункциональный стол, анимационная студия и оборудование для робототехники. Дети смогут посещать бассейн и спортзал. В пищеблок закуплено современное оборудование. По данным администрации города, среда доступна для маломобильных граждан.

На улице сделано амортизирующее покрытие из резиновой крошки. Стоимость госконтракта составила 331,6 млн рублей. Строительство проходило с сентября 2019 года. Однако территория возле нового детсада пока не благоустроена, строительный мусор не вывезен.