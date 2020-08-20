Два коронавирусных вологжанина сбежали из скорой при их госпитализации

Беглецы вину не признали.

В Вологодской области судили двух пациентов с COVID-19: они сбежали из машины «скорой помощи», когда их везли в Череповец, в моногоспиталь.ЧП случилось 12 мая. По данным пресс-службы судов Вологодской области, два 28-летних жителя Великого Устюга получили положительный тест на коронавирус. Медики направили их на прохождение лечения в моногоспиталь Череповца, выделив для этого санитарную машину.

Как рассказали суду водитель скорой помощи и фельдшер, пациенты на трассе попросили остановить машину, чтобы выйти в туалет. Однако вернуться не захотели. Фельдшер позвонил диспетчеру скорой медицинской помощи и в полицию и сообщил о произошедшем, говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские позвонили молодым людям, после переговоров те согласились вернуться в машину и были доставлены в Череповец.

По факту правонарушения был составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

На суд фигуранты дела не явились, но представили письменные объяснения, в которых совершение правонарушения не признали. Молодые люди заявили, что вышли из машины в лес покурить и в туалет, а возвращаться в автомобиль не отказывались.

— Оценив фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности деяний, совершенных молодыми людьми в данном конкретном случае, учитывая фактические условия организации их госпитализации (отсутствие биотуалета в автомобиле, отсутствие граждан при остановке автомобиля в лесу), отсутствие наступления тяжких последствий, суд признал административные правонарушения малозначительными и прекратил производство по делам в отношении устюжан с объявлением устного замечания, — сообщает пресс-служба вологодских судов.

Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Фото Артема Килькина.