Женщина пострадала в массовом ДТП в Вологде на Окружном шоссе

Столкновение с впередиидущим авто - одно из самых распространенных происшествий на дорогах. Фото: из архива ГИБДД.

Женщина - пассажирка иномарки получила травмы в столкновении автомобилей в Вологде. В ДТП попали четыре автомобиля. Авария произошла 18 августа, в 21:25 на Окружном шоссе.

24-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался по Окружному шоссе со въезда в город и протаранил автомобиль «Тойота» под управлением мужчины 1985 года рождения - тот остановился перед регулируемым перекрестом на запрещающий сигнал светофора. «Форд» откинуло на автомобиль «Тойота Королла», а «Тойоту» отбросило на автомашину ВАЗ.

В массовой аварии пострадала 57-летняя женщина - пассажирка «Тойоты», сидевшая на переднем сидении.