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В среду горело череповецкое кладбище

Кто-то поджег старые покрышки
Иван ЧухнинИванЧухнин
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На место выезжали два наряда пожарных.

На место выезжали два наряда пожарных.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 августа горело около череповецкого кладбища. Очевидцы увидели черный дым около 17 часов 30. На место выехали пожарные.

Горело деревянное бесхозного строения в 100 метрах от кладбища № 3.на место выехали две пожарные машины. Возгорание было ликвидировано. Сгорели старые автомобильные покрышки. Как сообщает пресс-служба МЧС, вероятная причина ЧП: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В ликвидации были задействованы 5 человек личного состава.

ЧП