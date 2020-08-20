В среду горело череповецкое кладбище

На место выезжали два наряда пожарных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 августа горело около череповецкого кладбища. Очевидцы увидели черный дым около 17 часов 30. На место выехали пожарные.

Горело деревянное бесхозного строения в 100 метрах от кладбища № 3.на место выехали две пожарные машины. Возгорание было ликвидировано. Сгорели старые автомобильные покрышки. Как сообщает пресс-служба МЧС, вероятная причина ЧП: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В ликвидации были задействованы 5 человек личного состава.