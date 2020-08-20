Вологжанин, насмерть сбивших дошкольницу, заплатит миллионный штраф

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На Вологодчине осудили 34-летнего водителя, который в октябре прошлого года сбил 5-летнюю девочку. Ребенка спасти не удалось. Трагедия произошла в Тарногском Городке.

Мужчина на «Рено Симбол» днем ехал у дома №5 по улице Загородной. Девочка внезапно появилась на проезжей части, не на пешеходном переходе. Водитель не смог ее увидеть из-за встречной машины. Пострадавшая скончалась на следующий день на руках медиков.

Правоохранители установили, что водитель плохо видел и должен был за рулем носить очки или линзы. Кроме этого, он превысил скорость - ехал 74 км/ч.

Виновник рассказал, что о случившемся сожалеет. Ему придется отсидеть 2 года в колонии-поселении и выплатить родственникам погибшей 1,1 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Вологодской области.