Солист группы Звери пригласил вологжан на субботник

Фото с личной страницы Ромы Фото: instagram.com

В 6 часов вечера 20 августа у памятника Батюшкову на Соборной горке в Вологде Рома Зверь предложил молодежи поучаствовать вместе с ним в субботнике. Музыкальный исполнитель посетил областную столицу вместе с семьёй - они путешествуют по России.

Солист группы Звери после прогулки по набережной Вологды решил, что надо город спасать. Ему не понравился мусор на берегах реки. В социальных сетях он поделился впечатлениями и призвал помочь ему с уборкой, желательно прихватить мусорные мешки с перчатками.

С фанатами, которые помогут в благоустройстве, он пообещал сфотографироваться. Музыкант заметил, что он может даже споет, если кто-то принесет гитару.

Маленькой дочке звезды понравились вологодские поганки.